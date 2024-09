Milano scritte antisemite davanti alla scuola primaria Pirelli di via Goffredo da Bussero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 -a unamilanese. Questa mattina la Consigliera del Municipio 9 di Azione, Isabella Ferlicchia, ha denunciato alle autorità la presenza diall'ingresso delladi Viada9, a. Laè frequentata da bambini dei quartieri Bicocca, Niguarda e zone attigue. Per Francesco Ascioti, Segretario di Azione, il fatto è "gravissimo e da stigmatizzare senza condizioni. La contestazione legittima alle scelte politiche di un qualunque governo nel mondo non ha nulla a che vedere con l'odio per un popolo intero. Popolo che è stato sterminato con modalità criminali dai nazisti quelli veri, patendo pene che la storia ha scolpito in modo permanente nella memoria di chiunque per i secoli a venire".