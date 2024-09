Milano cade ubriaco sui binari della metro | gli addetti Atm riescono a staccare la corrente prima dell’arrivo del treno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Terrore nella stazionepolitana di Precotto, a, dove un uomo di 50 anni è caduto sui. Ad accorgersi del pericolo sono stati glidi Atm che sono riusciti alae bloccare i treni in arrivo – in direzione Rho –che il l’uomo venisse travolto. L’episodio – che avrebbe potuto essere tragico è accaduto sabato sera: l’uomo, poi soccorso da un’ambulanza e un’auto medica, ha riportato una lieve ferita alla testa. Il 50enne è stato poi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Sono ancora da chiarire le dinamichecaduta. Arrivato al pronto soccorso l’uomo era in evidente stato di ubriachezza, cosa che molto probabilmente ha causato la caduta. La linea rossapolitana è rimasta ferma alcuni minuti per permettere ai soccorsi di intervenire.