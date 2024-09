L’internazionale sovranista | Salvini è la nostra bandiera

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Venezia. “Giorgia Meloni di questi tempi è molto istituzionale. Meno reattiva alla crisi migratoria. La Lega Nord invece è una garanzia”. Non è un lapsus, quello di Hero Brinkman, esponente dell’estrema destra olandese, un tempo molto vicino al leader Geert Wilders. Allora pronti, tutti al gran raduno del 6 ottobre. Dove la vecchia P di Padania ormai sta per Patrioti: presenti anche Viktor Orbán e il portoghese Ventura. L’Europa dei muri. “I cittadini olandesi sono allo stremo e dobbiamo fare i conti con l’Europa”. Cioè Ursula, amica occulta di Meloni. “Sarebbe un errore dividere il continente tra nord e sud. Al contrario, i paesi del Mediterraneo vanno aiutati a difendere le proprie frontiere: non possiamo lasciarli al loro destino”. Ed è qui la base dell’intesa pan-nazionalista, sbornia di. “Siamo tutti nella stessa barca”, la mano tesa dall’Olanda.