Le vip a nozze | gli abiti da sposa di settembre

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche ale vip hanno fatto sognare con i loroda. Le cerimonie non sono mancate, e lungo la navata si sono visti sfilare vestiti che non potevano essere più diversi: minimal o ricchi di pizzo, ampi o che sottolineano le curve. In più, come ormai da prassi, ogniha sfoggiato più di un look aumentando la gamma di fogge e stili proposti. Matrimonio settembrino per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon Ilaria D’Amico con un abito daLuisa BeccariaRito civile e due giorni di festa per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, che si sono detti sì sulle colline toscane, circondati da amici e parenti. L’ex portiere ha scelto di indossare un abito scuro Giorgio Armani Made to Measure con gilet a contrasto e cravatta. Laha sfoggiato un wedding dress di Luisa Beccaria con manica lunga e scollo omerale.