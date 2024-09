La penna sospesa una scuola per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Sono i "sì" di tante persone a permetterci di fare qualcosa di buono". È il "segreto" de La Stanza dei Bambini, realtà della conferenza "Santa Maria delle Grazie" di San Vincenzo de Paoli dell’unità pastorale di San Frediano a Settimo, San Benedetto, Marciana e San Casciano, che ha dato il via ad una collaborazione con Nazio Shop, edicola e cartoleria a Cascina. L’iniziativa è quella de "La". "L’idea è nata semplicemente perché c’è un’esigenza, noi abbiamo i picchi di richieste quando c’è il cambio di stagione e a settembre, quando inizia la", racconta la responsabile de La Stanza dei Bambini. "Le richieste poi diventano progetti e la Stanza ringrazia di cuore Elisa per aver detto "sì", dando la sua disponibilità per far andare avanti questo progetto".