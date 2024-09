La giornata di Luna Rossa | l’errore in partenza in gara-5 poi la super prima bolina nella sesta regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)si trova in perfetta parità con INEOS Britanniafinale della Louis Vuitton Cup: 3-3 nell’atto che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha commesso un grave errore nel confronto che ha aperto il pomeriggio nelle acque di Barcellona e non è più riuscita a ingaggiare gli avversari per tentare il sorpasso, ma ha poi saputo reagire nel secondo testa a testa e ha tramortito i rivali meritandosi il successo.pre-di-5si è resa protagonista di un’orzata molto violenta per togliersi dai rifiuti degli avversari, ma ha perso velocità ed è andata giù dai foil.