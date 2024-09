La foto di Kamala con gli auricolari è un caso Trump attacca | Finta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unapostata sull'account di X della vicepresidente degli Stati Uniti ha scatenato le battute e le critiche degli utenti e un attacco da parte di Donald. L'immagine si riferisce a un post in cuiHarris annuncia di aver parlato con la responsabile dell'agenzia federale per la protezione civile riguardo alla situazione negli Stati colpiti dall'uragano Helene. Ad accompagnare il testo c'è uno scatto in cui Harris appare a bordo, probabilmente, del suo aereo presidenziale, l'Air Force Two, intenta a prendere appunti mentre parla al telefono. Ad attrarre l'attenzione degli utenti è stato il fatto che la candidata Democratica indossasse glima che non apparivano collegati al cellulare, rendendo l'immagine un po' surreale. Centinaia di commenti ironici hanno bersagliato Harris per la sceltagrafica.