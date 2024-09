Kate e William colpo basso per Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il nuovo piano chevorrebbero mettere in atto non appena la principessa possa tornare alla sua quotidianità del tutto potrebbe eclissare involontariamente, o così pare,. I principi del Galles sarebbero però decisi sulla loro strada. Finalmente, dopo un anno difficile,stanno assaporando un leggero ritorno alla normalità da quando la principessa ha terminato il ciclo di chemioterapia preventiva. Il suo ritorno agli impegni reali sarà però graduale, stando alle prime anticipazioni, ma già la coppia starebbe pensando in grande per quando la Middleton potrà tornare a pieno regime ai suoi impegni reali.: la ripicca contro, foto Ansa – VelvetGossipNegli ultimi giorni,Middleton è stata avvistata cona bordo di un’auto mentre dalla loro dimora si dirigevano verso la chiesa poco distante.