Israele pronto all’offensiva nel Sud del Libano cresce l’emergenza umanitaria

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il rischio di un'incursione terrestre israeliana nel Sud delappare sempre più imminente. Fonti statunitensi confermano chesta pianificando un’azione di terra, nonostante lante opposizione internazionale. La comunità globale, compresa l'amministrazione Biden, ha espresso preoccupazione per un'ulteriore escalation del conflitto che potrebbe portare a devastanti conseguenze per la stabilità dell’intera regione. Le diplomazie mondiali stanno cercando di intervenire per evitare che la situazione precipiti, ma l'avanzata militare sembra ormai inevitabile.L'esodo di civili e la crisiSecondo l'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, la situazioneè già in grave peggioramento. Più di 50mila cittadini libanesi e siriani hanno attraversato il confine con la Siria per cercare rifugio dagli incessanti raid aerei israeliani.