Giuseppe Bitti è il nuovo Presidente e Ceo di Kia Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 1° ottobre 2024ricoprirà il ruolo di& CEO di Kia, succedendo a Key Young Choi, che porterà la propria esperienza internazionale in Kia Austria.vanta una lunga esperienza in ambito automotive, la maggior parte della quale proprio ai vertici del brand coreano, contribuendo già dagli anni ’90 all’arrivo di Kia ine a raccogliere i primi successi. Dopo una breve esperienza in un’altra azienda, nel 2002 rientra in Kia Motorsper ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale, diventando poi Managing Director & COO dal 2011, data in cui Kia Motors Corporation, divenuta KiaS.r.l. nel 2021, ha aperto la propria filiale diretta sul territorio nazionale. La nomina dialla guida di KiaS.r.l.