Fermana altro ko in casa L’Isernia la spunta in dieci

(Di lunedì 30 settembre 2024)0 ISERNIA 2(4-3-3): Di Stasio 6; Marucci 6 (20’ st Bartoli), Tafa 6, Karkalis 6, Casucci 5.5; Mavrommatis 6 (45’ st Granatelli sv), Romizi 6 (35’ st Pinzi sv), Valsecchi 6 (19’ st Fontana); Ferretti 6.5, Bianchimano 6.5, Leonardi 5 (1’ st Lomangino 5.5) All. Bolzan ISERNIA (4-2-3-1): Draghi 4; Franzese 5,5, Gimenez 6,5, Perrone 6, Pettorossi 5.5; Baba 6,5, Miola 6 (24’ st Pellegrini 6); Manjate 5 (32’ De Filippo sv, 28’ st Cocchiarella sv), Cascio 6.5, Ercolano; Varela 6 (35’ st Bainotto sv) All. Farrocco Arbitro: Maione di Ercolano Reti: 42’ Ercolano, 47’ st Cascio Note: spettatori 1115 (784 abbonati). Ammoniti Gimenez, Romizi, Marucci, Franzese. Espulso Draghi al 27’ st per doppia ammonizione.