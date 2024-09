È lui la vittima l’hanno ucciso Omicidio choc in pieno centro terrore tra la folla in strada

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sparatoria nel cuore di Napoli, uomoa colpi di pistola. Il 45enne, di cui sono state da poco rese note le generalità, è stato raggiunto da diversi colpi in Vico VII della Duchesca, a pochi passi dalla stazione Centrale. L’uomoè Luigi Procopio, un piccolo pregiudicato che, a quanto pare, già in passato era scampato a un agguato. Non si tratta dunque di un ragazzo, come era stato detto inizialmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia. A loro spetta il colpito di indagare per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti e ovviamente mettersi sulle tracce dell’assassino o degli assassini. Leggi anche: “È un disastro”.