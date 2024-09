Diego Lazzari chi è il cantante già famosissimo di Amici? Dalle canzoni alla fidanzata tutto su di lui

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 30 settembre 2024)è ildi, la cui partecipazione al talent ha sollevato un enorme polverone. Scopriamo di seguitosulla sua vita, sia pubblica sia privata! Leggi anche: Deborah Lettieri, chi è la nuova insegnante di? Dal compagnocarriera strepitosa, conosciamola meglio E sì, la presenza ditra i banchi della scuola dei talenti più famosa d’Italia ha suscitato non poche polemiche. Il motivo? Il suo è un nome noto nel mondo della musica e in quello dei social. Di seguitociò che c’è da sapere suldi! View this post on Instagram A post shared by(@) Etàha 24 anni: è nato a Genzano, in provincia di Roma, il 14 novembre 2000, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.è cresciuto in una famiglia numerosa.