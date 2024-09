Conte sta insegnando al Napoli ad accelerare e poi a rallentare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pressione e gestione-Monza 2-0 è stata una gara importante, anche e soprattutto dal punto di vista tattico, per capire la direzione e il senso del progetto di Antonio. Il modo in cui gli azzurri hanno gestito le varie fasi della partita, con tanti cambiamenti di pelle e atteggiamento, ha un significato importante: il tecnico salentino ha in mente e sta costruendo una squadra multitasking e quindi mutevole. Che riesce a cambiare cifra e stile in pochi istanti. Che sa alternare momenti ad alta pressione e momenti di gestione, finanche di pausa – non scenica, ma ricostituente. Tutto parte da due concetti fondamentali, vale a dire un’ammirevole condizione atletica e l’obbligatorietà della compattezza difensiva. Sono due condizioni che non c’entrano nulla con la diatriba 4-3-3/3-4-3 o con la tattica pura, nel senso che vengono ancora prima.