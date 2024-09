Come sta Iker Bravo il 19enne marcatore MVP che ha lasciato il Real Madrid per l’Italia?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) 2024-09-30 07:15:55 Calcio italiano:nazionale con la Spagna nella categoria giovanile, lotta per trovare un posto in Serie A dopo averilMVP degli Europei under 19 e Firma per l’Udinese. “Due anni diversi e complicati” peralIlattaccante catalano è arrivato alnel 2022 da Bayer Leverkusen (con cui esordì in prima squadra a 16 anni e 298 giorni) e dopo essersi allenato fino al 2021 nelle giovanili dell’FC Barcelona. In esso IlCastilla di Raúl González Blanco non ha trovato il suo postoMa Nella Juvenil A di Arbeloa si è distinto e ha dimostrato la sua enorme proiezione.