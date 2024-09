Come finisce Malèna dramma con Monica Bellucci sensuale prostituta siciliana

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 30 settembre 2024)di Giuseppe Tornatorecon la voce fuori campo del protagonista Renato, ormai vecchio, che, guardando passare, ormai sfiorita, racconta disia stata l’unica donna che non abbia mai dimenticato. Diretto da Giuseppe Tornatore con una splendidaè unstorico ambientato in un immaginario paese della Sicilia, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. A Castelcutò, la bellissima Maddalena, detta, sposata con Nino, è la donna più bella e desiderata dagli uomini. Tra questi, c’è anche il ragazzino Renato che vive quasi un’ossessione per lei, presente in ogni sua fantasia erotica. Temuta dalle mogli, agognata dai mariti,vive sulla propria pelle la disperazione quando, una volta iniziata la guerra, perde il marito sul fronte africano. duramente punito dai familiari.