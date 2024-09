Cittadinanza | Zangrillo ' Lega contraria? Confronto con alleati spesso sono sfumature'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Stiamo preparando un progetto di legge sullo Ius Scholae. Servono due cicli di studio per ottenere la, elementari e medie, potrebbero esser quindi necessari anche solo otto anni. Ci stiamo lavorando". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro della Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, Paolo. Laappare totalmentea questa ipotesi: "Serve uncon gli, abbiamo idee diverse su certi temi ma". Insomma, a suo avviso il governo può cadere proprio sullo Ius Scholae? "Ma no – ha assicurato il ministro a Radio1 - non credo proprio".