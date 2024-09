C’è una lieta notizia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore l’indiscrezione che cambia tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Novità nella vita di. E no, non stiamo parlando dell’ambito professionale, ma di quello sentimentale. In tante e tanti avrete seguito l’intervista che la showgirl ha condotto all’ex marito. Una chiacchierata intima tra due persone che si conoscono molto bene e che, tra l’altro, condividono l’amore per il figlio Nathan Falco (14 anni compiuti lo scorso 18 marzo, ndr). Non sono mancate, ovviamente, le frecciate. Come quandoha imbeccato l’imprenditore, recentemente tornato al suo vecchio amore (la Formula 1) in qualità di Executive Advisor della Alpine: “Ricordo ancora uno dei messaggi che mi hai mandato, mi hai scritto ‘sei speciale, nonre mai’”. E lui: “Sì, e poi seita“. Beh, a quanto pare imenti non sono mica finiti Leggi anche: “No, che le ha detto”.