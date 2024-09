Castel Volturno | salvati e liberati Totonno e Forrest Gump due esemplari di tartaruga caretta caretta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024), questi i nomi dei duedirecuperati negli scorsi mesi lungo le coste campane e laziali che, venerdì 27 settembre, sono ritornati in mare dopo le cure del personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici.nel mese di giugno è stato avvistato da un gruppo di surfisti presso il lido Don Pablo di. Gli sportivi hanno provveduto ad allertare i volontari, i quali hanno recuperato l’esemplare per poi consegnarlo al turtle point.invece, è stato recuperato il 4 novembre scorso dalla rete Tartalazio e dai Carabinieri Forestali di Fogliano sulla spiaggia di Sabaudia, in località Sacramento. Pesca a strascico, reti da posta, imbarcazioni e marine litter, rappresentano i principali pericoli che minacciano la sopravvivenza di questi animali.