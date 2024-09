Caso Pantani | scientifica in camera dove morì entrarono altri prima di noi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Trento, 30 set. (LaPresse) – “Ci diedero disposizioni affinché io e il collega aspettassimo fuori.nellaMarco. La cosa mi parve strana in quanto sulla scena del fatto su cui si indaga, a mio parere, per primi dovrebbero entrare gli operatori dellaopportunamente attrezzati con calzari, guanti e tute”. Così le sommarie informazioni, visionate da LaPresse, rese da due agenti della polizianell’ambito dell’inchiesta per “associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata al decesso del ciclista”.