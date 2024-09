Carignano Torino prende a martellate la moglie poi si butta dal terzo piano | è in fin di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)), 30 settembre 2024 – Tentato femminicidio oggi a). Un uomo di 60 anni ha sferrato una martellata in testa allache dormiva accanto a lui. Poi si èto dalla finestra. Il volo dallo ha ridotto in fin di, è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale. La donna invece, 51 anni, è rimasta ferita solo leggermente. I carabinieri ora dovranno fare luce sul movente . Marito esono entrambi dipendenti comunali. I vicini hanno sentito le urla poi il tonfo e hanno chiamato le forze di polizia.