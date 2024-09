Bollo auto il Governo Meloni di fronte a un bivio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi mesi, il tema delha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e deglimobilisti italiani. Specialmente in seguito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia. Diverse ipotesi sono circolate circa una possibile revisione o addirittura abolizione del, una tassa annua che da sempre suscita accesi dibattiti. La questione è centrale poiché ilrappresenta una fonte di reddito per le regioni italiane, ma anche un peso significativo per milioni di cittadini. In varie occasioniha affrontato il tema deldurante i suoi discorsi. Nonostante non sia stata ancora presa una decisione definitiva, ilha lasciato intendere che ci potrebbero essere delle novità in merito nel prossimo futuro.