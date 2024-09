Benevento-Juventus U23 oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024)U23 sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della settima giornata del girone C della. Al Vigorito la terza della classe, quattro vittorie e due sconfitte e dunque nessun mezzo termine, sfida la squadra B dei bianconeri, che sta arrancando con sei punti in altrettante partite e che sarà costretta a una nuova trasferta lunghissima. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 30 settembre. COME VEDEREU23 IN TVU23 sa sarà visibile in tv su Sky Sport Arena e insu Sky Go e NOW.U23in tv:SportFace.