Bear & Breakfast il nuovo gioco gratuito su Epic Games Store dal 3 ottobre | fino a quando scaricarlo e requisiti di sistema

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 30 settembre 2024)è ilsudal 3. Un’avventura gestionale immersa nella natura! L’ha annunciato il prossimo titoloche sarà disponibile per tutti gli utenti PC a partire dal 3. Si tratta di, un affascinante mix tra avventura e simulazione gestionale che potrà essere aggiunto senza alcun costo alla vostra libreria digitale. Una volta riscattato, ilsarà vostro per sempre: non dovrete pagare alcunché pernuovamente in futuro, e potrete tutte le volte che lo desiderate (come funziona per tutti i giochi scaricati gratuitamente sull’).