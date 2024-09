Arresti ultras Fedez si rivolge a Lucci per affari su bibita e Old Fashion

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 26 ottobre dello scorso anno, Federico Leonardo Lucia, in arte(non coinvolto nell’operazione di stamani e non indagato), siai capi del tifo organizzato del Milan per sponsorizzare la sua bevanda, la Boem. La richiesta diè di poter “somministrare la bevanda all’interno dello Stadio in occasione delle partite. Lucasi dice “non soltanto disponibile a intercedere” per realizzare la richiesta, ma attesa in questo modo “la sua capacità di poter mettere in atto un intervento trasversale all’interno dello stadio”. È quanto si legge nell’ordinanza del gip di Milano, Domenico Santoro. Il 14 novembre,chiede conto degli sviluppi della sua richiesta.