Volga nel cuore di tenebra della Russia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) «La morte è la chiave per capire chi sono i russi». Per cogliere il messaggio bisogna arrivare a Rzev, dove ilfa tre ampie curve sonnacchiose, e fermarsi davanti al monumento al Soldato sovietico eretto da Vladimir Putin quattro anni fa: 25 metri di bronzo fuso visibili da dieci chilometri di distanza per ricordare la battaglia dimenticata, un milione e 300 mila uomini morti per fermare le armate di Hitler. È l’altra Stalingrado. Quella mattanza fu espunta anche dai libri di scuola perché il sacrificio di vite umane era stato così spaventoso da offuscare il mito stessovittoria. A valle avevano disposto reti da pesca per bloccare migliaia di corpi che scendevano con la corrente. «È il memoriale realizzato dopo l’annessioneCrimea, con il quale Putin ha voluto dire ai russi che lui, la battaglia, non l’ha dimenticata».