Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN APERTURA PARLIAMO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASAL PALOCCO CI SONO CODE IN DIREZIONE; CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA LATERALE. CI SPOSTIAMO SULLA A12TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEL KM 4+000 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LAFIUMICINO E LO SVINCOLO DI FREGENE. ANDIAMO ORA SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.