Temptation Island 11 volano stracci tra un’ex coppia del reality e il tentatore | il botta e risposta social

(Di domenica 29 settembre 2024) Proseguono i battibecchitra due ex concorrenti di, che ultimamente hanno “tirato in ballo” anche la nuova tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon. Vittoria Bricarello e Alex Petri, che hanno partecipato all’undicesima edizione di, continuano a punzecchiarsi sui. Nella diatriba, è coinvolto anche Simone Dell’Agnello, ilcon il quale Vittoria ha iniziato una frequentazione dopo la rottura con Alex. Ricordiamo, infatti, che Vittoria ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia incon Alex, con il quale stava vivendo un periodo di forte crisi. Dopo aver assistito alla crescente sintonia tra Alex e la single Nicole, Vittoria si è avvicinata a Simone. Quindi, nel corso del falò di confronto anticipato, Vittoria e Alex si sono detti addio, non prima di essersi lanciati accuse a vicenda.