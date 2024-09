Rondine tanti arrivi dalle guerre Decine di liceali qui da tutta Italia Il metodo si apre anche alle medie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) "Noi siamo i primi ragazzi dellea seguire il": Niccolò e Bianca, tranquilli come solo i bambini sanno essere, sfilano sul palcoscenico di. Le porte del tendone sono spalancate: un po’ per il caldo, un po’ perché il teatro non ce la fa ad ospitare tutti. Centinaia tra studenti, famiglie, imprenditori, personalità.molla gli ormeggi e prende il largo nella sua nuova stagione di impegno. "Non siamo un’organizzazione, siamo una storia, un racconto, un dono messo a disposizione di tutti": Franco Vaccari dalla prima fila si gode il varo. Un varo dai mille volti. Ci sono i giovani della World House, in arrivo dai conflitti di tutto il mondo. Ci sono i ragazzi del quarto anno liceale, da mezzaad affiancare i programmi classici con quelli puntati sulla relazione.