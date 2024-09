Perugia a Pesaro per evitare rivoluzioni Formisano fa la conta | attacco da inventare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Una sfida che ha il sapore del dentro-fuori. Da vivere ancora una volta in emergenza. Ma stavolta ilnon potrà tornare a mani vuote dalla trasferta di. Perché un altro ko potrebbe risultare decisivo per la panchina di Alessandro. Nel calcio, lo ha detto anche il tecnico,no i risultati e il, per un motivo (non ha vinto quando era al completo) o per l’altro (la grande indisponibilità delle ultime settimane) si ritrova inspiegabilmente nei bassifondi della classifica. C’è tempo per fare ancora tutto, la tempesta passerà, ma intanto serve tornare a galla. La squadra biancorossa ieri si è allenata a Solomeo, a porte chiuse: l’allenatore, dopo la seduta di ripresa, si è ritrovato con il gruppo a disposizione e anche stavolta ha fatto la