Nuoto volano stracci | Ceccon spara su Pellegrini Giunta la difende | Vali zero

(Di domenica 29 settembre 2024) Una domenica ricca di sport, dalla vela al ciclismo, dal motociclismo al calcio, è stata improvvisamente segnata da una frattura interna al mondo delitaliano, a causa di un’intervista che ha generato un acceso dibattito sui social.: “Stimoin vasca, fuori no” La polemica è iniziata con le parole di Thomas, medaglia d’oro olimpica, che in un’intervista al Corriere della Sera ha espresso un giudizio netto su Federica. Alla domanda su cosa rappresentasse per lui l’ex campionessa,ha risposto: “Niente”. Ha poi chiarito: “Non è mai venuta a parlarmi, si è sempre fatta i fatti suoi, e io mi faccio i miei. La ammiro come atleta, ma per il resto, sinceramente no”.