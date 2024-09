Nicola Pietrangeli su Sinner | Perseguitato è una roba surreale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “È: Jannik è il più bravo del mondo, ha 23 anni e che bisogno avrebbe di doparsi?” Inizia così l’intervista al quotidiano ‘Libero’ di, che prende le difese del numero uno all’indomani della decisione da parte della WADA di presentare appello al TAS. “La Wada è una commissione che usa due pesi e due misure, mi ricorda certa magistratura italiana.La vicenda era chiusa a doppia mandata, ora ha messo la patata bollente nelle mani del TAS, forse per pulirsi la coscienza. In un certo senso lo ritengo“, spiega. “Mi auguro di tutto cuore che il ricorso finisca in una bolla di sapone. Sa quali danni farebbe l’assenza di Jannik, nel caso di una squalifica, negli Slam e nei grandi tornei? E anche in Davis”.