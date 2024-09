Napoli-Monza uno-due nel primo tempo e Conte in vetta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)finisce 2-0, Antoniosi porta ancora inalla classifica di Serie A. Due gol nelper indirizzare la partita.POSTO – Non serve una super-prestazione per la vittoria di oggi per Antoniofinisce 2-0 e non è una partita dalle innumerevoli storie ed emozioni. La squadra partenopea domina totalmente ile gestisce nel secondo il doppio vantaggio maturato., ancora una vittoria azzurra CRONACA – A decidere le sorti del match ci pensano i due esterni. Matteo Politano sfrutta un rimpallo sulla fascia destra per entrare in area di rigore e calciare con il sinistro a tu per tu contro Stefano Turati. Palla sotto le gambe e rete dell’1-0 al minuto 22. Poco dopo, precisamente al 33?, Kvicha Kvaratskhelia raddoppia su assist di Scott McTominay trovando così il suo terzo gol in campionato.