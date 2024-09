Napoli Di Lorenzo | Lavoriamo molto sulla compattezza E’ presto per guardare la classifica

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Di: ”Il pubblico ci ha dato una grande mano. Scendiamo in campo con umiltà facendo valere lo spessore della maglia che indossiamo” Giovanni Di, difensore del, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria con il Monza. Queste le parole del capitano azzurro: “Siamo contenti di non aver subìto gol. E’ un lavoro che parte dagli attaccanti. Siamo soddisfatti.in testa? E’perla, ci fa piacere essere davanti a tutti. Stiamo lavorando bene. Sono arrivati giocatori nuovi e forti, che hanno alzato il livello degli allenamenti. Siamo contenti così. Didifesa delLa difesa non prende gol? Il merito è di tutti, da Romelu in poi.. Vincere così fa piacere. E’ bello. Ci portiamo a casa questa vittoria, è importante avere continuità.