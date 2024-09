Marchegiani | Lautaro Martinez? Contenti tutti bello un abbraccio

Leggi tutta la notizia su inter-news

MARCHEGIANI – Luca Marchegiani a Sky Sport commenta il ritorno al gol del capitano dell'Inter e al contempo si concentra sull'esultanza di tutta la squadra: «Per Lautaro Martinez era solo questione di tempo, è stato importante poi l'abbraccio con Thuram dopo l'assist del francese e il secondo gol dell'argentino: sono tutti contenti nell'Inter che Lautaro Martinez sia ritornato al gol».