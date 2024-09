Lucca Comics & Games | l’evento geekpiù grande d’Europa chiama Arezzo!

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 29 settembre 2024) Il “” è uno degli eventi più importanti in Europa dedicati ai fumetti, ai giochi e alla “cultura pop”, che ogni anno attira decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Si svolge tradizionalmente tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, trasformando la città diin unpalcoscenico per gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, cosplay e cultura geek. L’edizione 2023 si è tenuta dal 1 al 5 novembre, e anche per il 2024 si prevede lo stesso periodo, con date che saranno ufficializzate prossimamente. Durante i giorni del festival,diventa un centro vibrante e pieno di vita, con oltre 90.000 metri quadrati dedicati a padiglioni, stand espositivi e aree dedicate a incontri con autori internazionali, presentazioni di videogiochi, giochi di ruolo e tavolo.