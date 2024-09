Juventus attenzione all’entusiasmo Martedì c’è il Lipsia come ricorda Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024), ottimi segnali nel secondo tempo. Mac’è ildicea non lasciarsi travolgere da non esultare anzi tempo.perché il primo di tempo di ieri è stato brutto e noioso. Certo è stato di altro tenore il secondo tempo di Genoa. Dopo il tea caldo Madama ha iniziato con un piglio diverso, velocizzando la manovra, disegnando linee di gioco non banali, prendendo campo nella zona di campo avversario. Dettaglio di non poco conto: la doppietta di Dusan Vlahovic, centravanti forte ma assai umorale. Forse unico top player di questa squadra assieme a Bremer. Douglas Luiz ha fatto notare il suo repertorio tecnico ma dovrà farlo vedere in un partita dal peso specifico superiore.