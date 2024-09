José Carreras torna in cattedra a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) di Claudio Salvi Trasmettere tecniche e segreti, dare consigli e suggerimenti per come rendere al meglio sul palco di un teatro o di un auditorium. Per uno dei più grandi cantanti al mondo insegnare ai giovani l’arte del canto è diventata una sorta di missione. E così anche quest’anno il grandeterrà una masterclass. Organizzata dal Conservatorio di musica “G. Rossini“, si terrà infatti l’ottava edizione della masterclass internazionale di Canto Lirico, aperta a cantanti di ogni nazionalità. Lo stage formativo tenuto dal tenorissimo inizierà domani e per quattro giorni si terrà nella Sala Adele Bei della Provincia per concludersi sabato 5 con il concerto finale al Teatro Rossini. Assieme aci sarà il maestro e pianista Lorenzo Bavaj che da sempre accompagna il cantante di Barcellona nei suoi recital.