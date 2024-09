Io e Fedez abbiamo avuto una storia passionale Non ha tradito Chiara Ferragni erano una coppia aperta | Taylor Mega si confessa a Le Iene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Sì, hounacon”, aveva detto pochi giorni fa a Striscia La Notizia, senza, però, aggiungere altri dettagli rilevanti. Ora, però,è tornata a parlare del suo rapporto con il rapper milanese. E lo ha fatto in una lunga intervista ai microfoni di Michele “Wad” Caporosso, che andrà in onda stasera, domenica 29 settembre, a Le. L’influencer ha parlato, in primis, della sua partecipazione al video de L’infanzia difficile di un benestante, il brano con cuiha risposto a Tony Effe. “Ci sono degli accadimenti che precedono tutto questo dissing – spiega l’ex concorrente de L’Isola dei famosi – (, ndr) sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: ‘ti va?'”.