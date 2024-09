Inzaghi in cerca di continuità Felice dell’entusiasmo in città Noi sappiamo che cosa fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Una grande opportunità per incrementare ancora il vantaggio in classifica. I risultati di ieri infatti potrebbero permettere oggi (alle 15) alla squadra didi portarsi addirittura a +6 dal secondo posto a Castellamare di Stabia. L’atteso big match tra Spezia e Sassuolo infatti è terminato 0-0 e una vittoria spianerebbe la strada per la fuga. Il tecnico nerazzurro Filippoha presentato il match fiducioso nei suoi giocatori, ma confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, con l’assenza forzata di due giocatori, entrambi out per problemi muscolari: "Tramoni e Mlakar non ci saranno, ma abbiamo una squadra che può sostituire chiunque - dichiara il tecnico -. Ci dispiace per i ragazzi perché erano entrambi in un buon momento".