Il sesto senso Haley Joel Osment | Con Bruce Willis siamo rimasti in contatto diversi annI

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Il protagonista del film di M. Night Shyamalan ha parlato del rapporto con la star.ha parlato in maniera decisamente affettuosa del suo ex co-protagonista in Il, in un'intervista che celebra il venticinquesimoversario dell'uscita nelle sale del film di M. Night Shyamalan., oggi trentaseienne, ha dichiarato chelo chiamava spesso e regolarmente per sapere come stava neglisuccessivi alla loro famosa collaborazione nel film thriller del 1999, acclamato da critica e pubblico. Il legame "Ho sentitomolte volte dopo l'uscita del film neglisuccessivi" ha raccontato l'attore "Di tanto in tanto lasciava messaggi vocali a casa, solo per sapere come stavo.