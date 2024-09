Esame Monza per un Napoli sempre più contiano E ora il calendario è in discesa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilvuole rimettersi in marcia dopo lo 0-0 contro la Juventus, comunque positivo e conferma di una squadra quadrata, coesa e già pienamente contiana, e dopo lo roboante 5-0 al Palermo in Coppa Italia arriva un test niente male ancora al Maradona, quello contro unobbligato a questo punto a far punti su tutti i campi, visto che non ha ancora vinto in campionato – lo ha fatto al pari degli azzurri giovedì nella coppa nazionale – con Sandro Nesta già sulla graticola, seppur in un ambiente tranquillo come quello brianzolo.