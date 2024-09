Crosetto' non in discussione il ritiro del contingente in Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildelmilitare in"non è al momento in. La Difesa, in particolare il Covi, ha tuttavia attivato, di concerto con il ministero degli Esteri, tutte le predisposizioni necessarie per una eventuale evacuazione dei civili italiani presenti nel Paese, qualora la situazione dovesse ulteriormente deteriorarsi". Così il ministro della Difesa, Guido, è "costantemente informato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Cavo Dragone e dal comandante del Covi, generale Francesco Figliuolo, dai quali riceve puntuali aggiornamenti sulle condizioni e sull'evoluzione della situazione di sicurezza" in, "che pur estremamente delicata, con riferimento ai nostri militari e al personale nazionale non presenta criticità immediata".