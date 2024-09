Crosetto | ora no ritiro militari Unifil

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 15.54 L', in Libano "non è obiettivo diretto degli attacchi" e "la sicurezza deie del personale non presenta criticità immediata". Così il ministro della Difesa,costantemente informato dai vertici. Ildel contingente militare "non è al momento in discussione. La Difesa ha tuttavia attivato, insieme al ministero degli Esteri, le predisposizioni necessarie per un'eventuale evacuazione dei civili italiani, nel caso la situazione si deteriorasse ulteriormente".