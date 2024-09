Calvarese | Udinese-Inter? Sacchi l’ha in pugno! Due annotazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ex arbitro Paoloha giudicato l’arbitraggio di Juan Lucain. Prestazione positiva, con due cose da rivedere. Il suo giudizio su Tuttosport. PRECEDENTI – Paoloaggiorna sul bilancio di: «Juan Luca, quest’anno alla terza gara in Serie A, torna ad arbitrare l’dopo il brutto errore nella partita dei nerazzurri contro il Monza nel gennaio 2023. Nel finale della scorsa annata aveva diretto-Lazio con la squadra di Inzaghi già campione d’Italia». Il giudizio disulla direzione didiPROVVEDIMENTI – Poisi concentra sulla partita: «fischia 19 falli in totale con una soglia abbastanza equilibrata. Anche se mancano un paio di punizioni in favore dell’. Una sul finale del primo tempo, dove Calhanoglu sarebbe dovuto essere ammonito l’vento in ritardo su Thauvin.