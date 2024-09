Ascesa e caduta i nove anni del leader Toti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Si arriva al voto un anno prima della scadenza naturale della legislatura dopo le dimissioni dell’ex presidente Giovfinito al centro della maxi inchiesta per corruzione che ha travolo la Liguria.era stato arrestato il 7 maggio e nella stessa inchiesta erano finiti ai domiciliari l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, Matteo Cozzani ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto di, l’ex presidente dell’Autorità portuale e amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini unico condotto in carcere.dopo 80 giorni trascorsi ai domiciliari nella sua abitazione di Ameglia, durante i quali ha incontrato dietro autorizzazione del gip Paola Faggioni i rappresentanti dei partiti di centrodestra e gli assessori della sua giunta nel frattempo guidata dal vice Alessandro Piana, ha rassegnato le dimissioni il 26 luglio.