Anziani attivi Nuove strategie dal Portogallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Uno scambio per condividereefficaci per l’invecchiamento attivo della popolazione. Dopo un primo studio in estate al Parco Alto Milanese, dove si svolge la “palestra a cielo aperto“, è stata la volta del: qui si è recata una rappresentanza italiana (nella foto), aderente al progetto europeo “More and better years“. Promosso nel programma Erasmus plus dalla Municipalità di Vila Nova de Famalicao, ha avuto per partner l’associazione Stare bene insieme, il Consorzio Parco Alto Milanese e il Comune di Mornago. Il progetto ha visto 3 momenti di scambio tra le componenti tecniche e i partecipanti delletà, con 2 meeting in Italia (dall’8 al 12 luglio e dal 9 al 13 settembre) e l’ultimo incontro da poco concluso.