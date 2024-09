Amici 24 Mahmood ospite | Diego Lazzari e le accuse di plagio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024) La nuova edizione di24 ha appena preso il via, ma le polemiche non si sono fatte attendere, soprattutto attorno a uno degli allievi più discussi:. Il TikToker e aspirante cantante, già noto per la sua vasta presenza sui social, è al centro di critiche da quando sono trapelate le anticipazioni sulla prima puntata del talent show di Maria De Filippi. Uno degli ospiti speciali di questa nuova stagione è statoche ha avuto l'importante compito di consegnare una delle ambite maglie agli allievi del programma. La presenza del cantante ha riacceso una vecchia controversia legata proprio al nuovo allievo di. La tensione tratra i due risale al 2022, durante il periodo del Festival di Sanremo, quando Alessandro Mahmoud, insieme a Blanco, si è aggiudicato la vittoria con il brano Brividi.