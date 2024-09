Abbiategrasso al canapo Si corre il 45 Palio Chiara il fantino da battere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Anticipato, la scorsa settimana, dalla sfilata in costumi medievali e dal momento di premiazione degli studenti che hanno disegnato il Cencio per l’edizione numero 45, questo pomeriggio al campo annesso al quartiere fieristico sirà ildi San Pietro. La corsa sarà preceduta, in mattinata, dalla messa nella chiesa di San Pietro, seguita dalla benedizione sul sagrato di cavalli e fantini. Fantini che poi in corteo raggiungeranno piazza Marconi per la firma del regolamento della manifestazione alla pari dei capitani di contrada e del mossiere. La manifestazione riprenderà alle 16 con la sfilata dal Castello al campo di gara, in via Ticino. Prima della gara, prevista dalle 17.30, ci sarà una esibizione degli sbandieratori e dei musici di Fenegrò e il saluto delle autorità.