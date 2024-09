Volley il primo squillo in Superlega è di Civitanova! Battuta 3-1 una combattiva Padova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildellaè della Lubeche batte 3-1 un coriaceoal termine di un match divertente per almeno tre set che i marchigiani hanno vinto aggrappandosi ad un ottimo Lagumdzija e dimostrando già una buona amalgama e carattere soprattutto nel terzo set che sembrava perso e che invece i marchigiani sono riusciti a raddrizzare contro unaun po’ meno esperta e meno efficace nei momenti decisivi del match.schiera Boninfante in regia, Lagumdzija opposto, i centrali Chinenyeze e Gargiulo e in banda Bottolo e Loeppky con Balaso libero, mentrerisponde con Falaschi in palleggio, Masulovic opposto, in banda Sedlacek e Porro e i centrali Crosato e Plak con Diez libero. La prima fase è di equilibrio assoluto che si spezza con l’accelerazione disul 15 pari.